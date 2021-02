Care este numarul exact al pensiilor speciale platite in Romania. La polul opus, exista 2,7 milioane de pensionari

Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile pentru luna ianuarie vor fi platite la timp, a declarat președintelui Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu. Acesta a precizat, intr-un comunicat, ca 4.603 de beneficiari de pensii speciale vor primi pe luna ianuarie sumele de la nivelul lunii decembrie, nefiind actualizate…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a facut, marti, o vizita de lucru la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, institutie aflata in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP). Vizita a avut loc in contextul in care in cadrul institutului…

- 20.000 de beneficiari au optat sa-si primeasca banii pe card N. Dumitrescu Veste buna pentru prahoveni: guvernantii sustin ca inca din prima luna a acestui an va fi respectat calendarul stabilit pentru plata pensiilor, astfel incat pana la 15 ianuarie banii sa le fie dusi acasa de catre postasi sau…

- Ordinele de plata catre Posta Romana pentru pensiile care vor fi platite la domiciliu in ianuarie au fost intocmite, iar sumele pentru aceste pensii au fost virate Postei Romane, a anuntat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe contul sau de Facebook, potrivit Agerpres.…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a stabilit impreuna cu reprezentanții instituțiilor implicate in plata la domiciliu a pensiilor, urgentarea procedurilor pentru a plati la timp drepturile aferente lunii ianuarie 2021. In anul 2021, pensiile vor fi achitate la domiciliu catre beneficiari in intervalul…

- Ministerul Muncii anunta ca, in anul 2021, pensiile vor fi achitate la domiciliu catre beneficiari in intervalul 1-15 al fiecarei luni. Ministrul Raluca Turcan afirma ca a cerut institutiilor implicate sa faca toate eforturile pentru a nu exista intarzieri in prima luna a anului viitor. Ministrul…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a scris pe Facebook ca, impreuna cu reprezentantii Casei Nationale de Pensii, va anunta in cursul zilei de miercuri calendarul platii pensiilor pe anul 2021. ‘Discutia pe care am avut-o astazi la Casa Nationala de Pensii Publice mi-a oferit garantia…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a scris pe Facebook ca, impreuna cu reprezentantii Casei Nationale de Pensii, va anunta in cursul zilei de miercuri calendarul platii pensiilor pe anul 2021. "Discutia pe care am avut-o astazi la Casa Nationala de Pensii Publice mi-a…