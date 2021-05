Stiri pe aceeasi tema

- Perioada sarbatorilor reprezinta prilejul perfect pentru achiziționarea cadourilor! Pandemia a redus mult cumparaturile direct din magazine, insa a condus la creșterea exponențiala a cumparaturilor online! Tacticile folosite de infractorii informatici sunt din ce in ce mai inovative și greu (dar…

- Comisia juridica a Senatului a constatat abateri de la deontologia parlamentara in cazul senatoarei Diana Sosoaca. “Comisia juridica a constatat cu majoritate de voturi ca faptele reclamate in cuprinsul sesizarii de catre grupul PNL se subscriu continutului a trei abateri de la deontologia parlamentara…

- Economiștii Primariei pun apetitul oradenilor pentru online pe seama bonificației de 8% acordata pentru aceasta varianta de plata. Toate orașele mari din jur acorda bonificație mai mare pentru achitarea integrala la primul termen, necondiționata de forma de plata.

- Numerele de telefon si alte date personale ale unui numar de 533 de milioane de utilizatori Facebook au fost sustrase si publicate online pe un forum, conform unui raport dat publicitatii simbata de Business Insider, informeaza duminica DPA, citata de Agerpres. Numele, locatia, adresa de e-mail, numarul…

- In contextul actual al pandemiei, ANAF doreste sa vina in sprijinul contribuabililor cu obligatii de plata neachitate, pentru a facilita indeplinirea obligațiilor fiscale catre bugetul de stat. Va prezentam doua din cele mai simplu de accesat facilitati fiscale: Eșalonarea la plata simplificata – condiții…

- Incepand cu data de 01.01.2021, prin Legea 296/18.12.2020 a fost modificat art. 460, alin. (6) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, astfel: „Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate…

- Mihai Albu și Silviana Riciu au fost recent ținte ale unor escrocherii in mediul online. Designerul de incalțaminte și interpreta de muzica populara au povestit cum era cat pe ce sa ramana fara bani in cpnturile persoanle din cauza hackerilor. Mihai Albu a explicat ca a primit un e-mail in care a fost…

- OLX , cel mai mare site de anunțuri generaliste din Romania a lansat, in colaborare cu ING Bank Romania, o campanie prin care iși invața clienții sa depisteze semnele unor tentative de fraude online și-i ajuta sa se bucure in continuare de cumparaturi in siguranța. Campania lansata de OLX in colaborare…