Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Portugaliei a votat vineri pentru legalizarea eutanasiei, aceasta tara devenind a saptea din lume in care pacienții in faza terminala a unei boli grave, vor putea cere asistenta din partea unui medic pentru curmarea suferinței.

- Persoanele inscrise in grupul ținta al proiectului „Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și integrare fara discriminare” au posibilitatea de a beneficia și in cursul lunii ianuarie de serviciile stomatologice oferite in cadrul cabinetului care funcționeaza in incinta Centrului Comunitar Romanii (situat…

- Luni, 18 ianuarie, a fost lansat in dezbatere publica Regulamentul de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau resedinta pe raza municipiului Brasov. Prin acest act normativ, Municipalitatea iși propune acordarea unui ajutor financiar lunar pentru plata…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de luni, 18 ianuarie 2021, Hotararea numarul 4. Cele mai importante prevederi din aceasta hotarare sunt urmatoarele: – Instituirea excepției de la carantinare pentru persoanele care au fost vaccinate cu a doua doza (doza de rapel), daca…

- In perioada 01.01.2019 – 30.11.2020, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Valcea au fost incadrate in munca 504 persoane, dintre care 277 femei. Repartizare persoanelor angajate dupa varsta este urmatoarea: 226 au peste 45 de ani, 87 au…

- Un politist local din municipiul Buzau a murit, vineri dimineata, la circa o saptamana de la momentul la care a fost diagnosticat cu COVID-19. Catalin Simion avea sarcina de a-i verifica pe buzoienii aflati in carantina la domiciliu.

- Un politist local din municipiul Buzau a murit, vineri dimineata, la circa o saptamana de la momentul la care a fost diagnosticat cu COVID-19. Catalin Simion avea sarcina de a-i verifica pe buzoienii aflati in carantina la domiciliu.

- Ofițerii secției investigare infracțiuni și securitate publica din cadrul Inspectoratelor de Poliție din subordinea Direcției de Poliție a mun. Chișinau, continua masurile de investigație și urmarire penala privind reținerea persoanelor aflate in urmarire penala și care se eschiveaza de a se prezenta…