Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii de turism spun ca Romania duce lipsa de promovare pe plan extern. O raza de speranta vine de la primul charter din aceasta vara, care a adus pe litoral turiști din Israel, in cadrul unui program care s-a dovedit a fi de succes.

- CITESTE SI Dr. Adrian Marinescu, despre prezenta bacteriilor E.Coli in apa marii: Oamenii sa fie linistiti, sa nu renunțe la concedii-Au crescut toxiinfecțiile alimentare 17/07/2023 4600 Romania va gazdui in 2024 Conferința Europeana pentru Managementul Sanatații 17/07/2023 136 Colegiul Medicilor…

- Dupa cateva zile in care temperatura aerului s-a apropiat de 40 de grade Celsius sau, punctual, chiar a depasit aceasta bariera, vineri dimineata furtunile au lovit puternic intreaga Romanie, punand stapanire inclusiv pe litoral. Totusi, vineri dimineata, turistii de pe litoralul romanesc au avut parte…

- Poliția Romana trage un semnal de alarma! Oamenii ar trebui sa fie foarte atenți cu privire la fraudele online. Acestea se comit pe internet prin metoda phishingului, iar victimele se abordeaza cu aceasta metoda prin SMS, e-mail sau voice phishing. Iata ce au transmis autoritațile din țara noastra!

- Mamaia, Eforie Nord și Costinești se afla in topul destinațiilor preferate de romani pentru petrecerea unei vacanțe. In nordul litoralului romanesc aleg sa mearga in special special tinerii intre 18-34 ani (49%) și cei cu venituri mari, de peste 4.000 lei (52%).

- Romanii pot avea parte de vacanțe ieftine la mare in Romania. S-a dat startul programului „Litoralul pentru toți 2023”. Romanii cu venituri reduse au posibilitatea sa vina acum la mare, de pe 3 mai și pana pe 15 iunie, sau in celalalt capat al sezonului, de pe 1 septembrie și pana pe 15 octombrie. Turiștii…

- Peste 100.000 de turisti si vizitatori au fost pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cel mai mare numar fiind inregistrat in cele patru zile ale festivalului "Beach, Please" de la Costinesti, potrivit unui bilant transmis marti de Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania…

- Minivacanța de 1 mai: Peste 75.000 de turiști sunt asteptati pe litoralul romanesc. TOP destinații și tarife de cazare In minivacanta de 1 Mai, se estimeaza ca peste 75.000 de turiști vor alege litoralul romanesc ca destinație, majoritatea optand pentru Costinești, Mamaia și Vama Veche. Secretarul general…