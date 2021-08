Stiri pe aceeasi tema

- Primarul de la Balți, candidat la funcția de deputat, Renato Usatii a mers la vot in cadrul scrutinului parlamentar, care se desfașoara astazi in țara. La acest scrutin, Usatii a mers in Germania unde a votat la Munchen „alaturi de cei care au parasit țara”.

- Kim Jong-un a fost aproape toata viața sa supraponderal. Aceste kilogramele in plus i-au pus permanent viața in pericol, avand in vedere ca tatal și bunicul sau au murit din cauza unor atacuri de cord. Cum a slabit Kim Jong-un? Dictatorul nord-coreean pare sa fi ințeles gravitatea situației. Potrivit…

- Acuzatia adusa platformei video este ca ar fi colectat date personale de la milioane de copii. Compania chineza TikTok este acuzata ca strange date de la copii fara permisiune, ca unele clipuri video pot fi daunatoare pentru cei mici, precum si faptul ca firma nu asigura siguranta si intimitatea copiilor. Suma…

- Cercetatorii de la Universitatea Ebraica din Ierusalim spun ca a ramane optimist și a pastra o perspectiva pozitiva va poate extinde direct durata vieții. Studiul, realizat de prof. Jeremy Jacobs și dr. Yoram Maaravi, a urmarit aproximativ 1.200 de batrani care s-au nascut intre 1920-1921. Cercetatorii…

- Monica Anghel a trecut prin momente dificile, dupa moartea fostului ei partener de viața. Andrei Carandino, primul ei soț, a murit din cauza unor probleme cardiace la varsta de 61 de ani. Vestea ca barbatul care i-a fost alaturi 11 ani din viața a trecut la cele sfinte a debusolat-o pe faimoasa artista,…

- Temperaturile vor fi mai coborate decat cele normale, mai ales in regiunile vestice, nordice și centrale. In rest vor fi apropiate de cele normale, potrivit estimarilor meteorologice pentru urmatoarele 4...

- Oana Roman a suferit foarte mult dupa divorțul parinților ei și nu a ezitat sa spuna asta. Acum, vedeta a dezvaluit motivul pentru care aceștia nu și-au mai vorbit deloc, dupa desparțire. Se pare ca fostul premier a fost cel care a luat aceasta decizie. „In continuare, desparțirea parinților mei ma…

- Monica Anghel a reacționat, dupa ce primul sau soț, medicul estetician Andrei Carandino, a murit din cauza unor probleme de sanatate care s-au agravat. Vedeta regreta pierderea celui care i-a fost partener de viața, dar de care a divorțat in urma cu mai bine de 16 ani. Chiar și separați, aceștia au…