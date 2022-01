Stiri pe aceeasi tema

- O pensionara din Galati a aflat ca a murit de la furnizorul de apa. Anca Savin susține ca a fost inștiințata de operatorul de apa și canalizare din oraș ca este decedata și ca situația alimentarii cu apa a gospodariei in care locuiește trebuie clarificata de urgența la sediul companiei.In ziua de Boboteaza,…

- O batrana din Galați a ajuns sa fie inștiințata de propria moarte printr-o notificare a furnizorului de apa. Femeia, o fosta profesoara, a ajuns acasa și a aflat de la companie ca a murit, deși era cat se poate de vie.

- O femeie din Galati a fost anuntata de operatorul de apa si canalizare din oras ca este moarta si ca situatia alimentarii cu apa a gospodariei in care locuieste trebuie clarificata de urgenta, conform Viata Libera. Anca Savin, o profesoara iesita la pensie din Galati, locuieste singura, intr-o casa…

- Anca Savin, o profesoara pensionara din Galați, susține ca a fost inștiințata de operatorul de apa și canalizare din oraș ca este decedata și ca situația alimentarii cu apa a gospodariei in care locuiește trebuie clarificata de urgența la sediul companiei, potrivit site-ului local Viața Libera.Femeia…

- De la cinci hale de electroliza, ALRO Slatina va produce aluminiu in doar doua hale. Anunțul a fost facut chiar de companie. Motivul: criza energetica. ALRO Slatina, cel mai mare consumator de energie electrica din tara noastra, isi va diminua productia de aluminiu primar cu 60% in 2022. ALRO a anunțat…

- Șoferul a pierdut controlul mașinii și s-a oprit intr-o stație de transport public. In urma impactului, un stalp de beton s-a rupt și a cazut peste autoturism.Echipele de salvare, ajunse la locul accidentului, nu l-au mai putut ajuta pe barbat.Polițiștii fac acum cercetari, ca sa afle exact ce s-a intamplat,…

- Glen de Vries, care a calatorit in spatiu luna trecuta alaturi de actorul William Shatner, a murit intr-un accident de avion, potrivit Associated Press. De Vries, in varsta de 49 de ani, co-fondator al Medidata Solutions si in prezent vicepresedinte al corporatiei Dassault Systemes, si Thomas…

- Un barbat aflat pe bicicleta a murit, iar alte doua persoane dintr-un autoturism au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut pe DN 25, a informat, miercuri, IPJ Galati, citat de Agerpres . Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre faptul ca pe DN 25, in localitatea…