Stiri pe aceeasi tema

- Lora și Ionuț Ghenu traiesc cu adevarata poveste de dragoste de cinci ani de zile. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata, insa un mic detaliu trezește suspiciuni in randul fanilor. Iata care este motivul pentru care cei doi nu s-au casatorit!

- De cand a devenit mama, Lili Sandu este o prezența destul de discreta și pastreaza legatura cu fanii sai prin intermediul rețelelor de socializare. Vedeta a marturisit ca nu i-a taiat moțul fiului ei, chiar daca așa este tradiția. Lili Sandu se dedica in totalitate creșterii baiețelului sau, Thomas.…

- Rita Mureșan iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a implinit varsta de 49 de ani, motiv pentru care a primit numeroase mesaje de la marea sa comunitate de pe rețelele de socializare. Artista a marturisit ca, din nefericire, nu a putut petrece cu cele doua fiice ale sale, asta deoarece ambele…

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu au o relație frumoasa de mulți ani, iar de cand in viața lor a aparut micuța Petra, cei doi nu mai impart același pat. Soția fostului prezentator TV a filmat-o pe fiica sa in timp ce o ruga sa o lase sa doarma cu tatal ei.De cand in viața lor a aparut Petra totul…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de opt ani, insa cu toate acestea, relația lor nu s-a concretizat in niciun fel pana in acest moment. Astfel, intrebata de nenumarate ori despre o posibila casatorie sau despre o viitoare sarcina, vedeta a dat…

- Astazi este zi de sarbatoare in familia Gabrielei Prisacariu, asta deoarece mama vedetei iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Iata ce urare i-a facut frumoasa blondina in aceasta dimineața!

- Zilele trecute, Liviu Varciu a organizat petrecerea de botez a baiețelului sau, iar la eveniment au participat 300 de persoane, dar a lipsit fiica cea mare a artistului. Carmina a explicat ce s-a intamplat și care este adevaratul motiv pentru care nu a venit la petrecere.Carmina a avut alte planuri.…