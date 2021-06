Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Birjaru, din echipa mov a chef-ului Catalin Scarlatescu, se numara printre finalistii de la „Chefi la cutite” 2021, sezonul 9. Concurenta s-a remarcat prin preparatele ei, dar si cu simtul umorului si atitudinea pozitiva pe care a avut-o de-a lungul competitiei.

- Toata lumea il cunoaște pe celebrul chef Catalin Scarlatescu și ii știe replicile aparent taioase, dar exista o femeie pe care o iubește și care il cunoaște cel mai bine, inclusiv latura lui sensibila. Catalin Scarlatescu a avut parte de o surpriza de proporții in semifinala de la Chefi la Cuțite, cand…

- In ediția 40 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, jurații s-au intrecut din plin in amulete. In ultimele momente din proba de gatit, Catalin Scarlatescu a anunțat ce bonus pune in joc.

- O schimbare neașteptata a avut loc la „Chefi la cuțite”, sezonul 9, in ediția din 25 mai. Paul Vasile, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea, a fost eliminat, dar nu a parasit concursul, a fost salvat de Catalin Scarlatescu. Concurentul face acum parte din echipa mov. In urma probei principale de la „Chefi…

- Invitat in platoul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars, Luca Pintea de la Chefi la cuțite a dezvaluit cum a reușit sa scape de dependența de subtanțe interzise. Mai mult decat atat, fostul concurent al lui Catalin Scarlatescu a povestit despre momentele in care a stat dupa gratii, dupa ce chiar…

- Fomeaza un trio de senzație la Chefi la cuțite și sunt indragiți de o țara intreaga, insa v-ați intrebat vreodata cu cine este Florin Dumitrescu mai bun prieten dintre Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea? Juratul de la Chefi la cuțite, de pe Antena 1, le-a oferit raspunsul mult dorit fanilor sai. Dezvaluiri…

- Cei mai buni prieteni, Catalin Rizea și Catalin Scarlatescu, au ajuns acum sa fie in ”razboi”. De ce? Ei bine, soțul Addei vrea sa ii fure juratului de la ”Chefi la cuțite” un titlu foarte important, pentru care a și trecut imediat la cratița.

- In ediția 13 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au descoperit ce amuleta speciala le-a pregatit de data aceasta frumoasa Gina Pistol.