Care este motivul pentru care angajații și-ar schimba jobul imediat. „Reanimarea pieţei muncii a insuflat o doză suplimentară de curaj” Deficitul de candidati se adanceste si mai mult odata cu revenirea pietei muncii la nivelul prepandemic, doar de la inceputul acestui an pana in prezent fiind publicate aproape 165.000 de locuri de munca, cu 55% mai multe fata de aceeasi perioada a anului trecut si cu 71% mai multe comparativ cu 2020. In acest context, conform celui mai recent sondaj efectuat de eJobs, candidatii au devenit si mai curajosi sa faca schimbari in cariera, aproape 85% dintre respondenti afirmand ca fie isi cauta un job in acest moment, fie ca ar accepta un loc de munca mai bun daca s-ar ivi oportunitatea,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

