- La jumatatea lui martie vedeta povestea ca a plecat la Targu Mureș, la socrii, cu familia, unde se simte in siguranța. Laura Cosoi probabil ca este in continuare acolo, unde i-a facut fiicei ei Rita un mic paradis, unde sa se joace atunci cand are chef și pofta de joaca. Fermecatoarea actrița și vedeta…

- Fosta zana a surprizelor a avut parte de o sarbatoare liniștita, insa inainte de acesta a publicat o imagine cu noul ei iubit, consulul Adrian Brancoveanu. Andreea Marin s-a relaxat și ea dupa ce a strans mai multe donații și s-a simțit bine alaturi de cei dragi. Vedeta s-a relaxat și a publicat doua…

- Din dorința de a avea o vacanța de vis și a mai uita de pierderea recenta a mamei ei, Lora Petrescu și iubitul ei, care ii este și impresar și manager, Ionuț Ghenu, au ajuns in Bali, Indonezia unde au fost blocați acolo din cauza pandemiei. Așa ca acum se descurca așa cum pot, se... Read More Post-ul…

- Una dintre cele mai indragite actrițe de televiziune are o viața plina, fiid foarte activa in ultima vreme. Este vorba de Paula Chirila, actrița pe care o știți din mai multe filme, seriale de televiziune, piese de teatru sau reality-showuri. Vedeta și-a facut fiica model și a povestit exclusiv pentru…

- Actrița și vedeta de televiziune iși ține fanii la curent cu viața particulara dar și profesionala pe blogul sau unde scrie saptamanal. Acum Laura Cosoi a scris un articol despre binele fiicei sale și ce-și dorește pentru ea. “Unul dintre lucrurile care ma bucura nespus cand stam de vorba aici este…

- Puțini știu ca interpretul și omul de televiziune Horia Brenciu are un frate cu un an mai mare și cu care nu vorbește de ceva timp. Acesta se numește Marius Brenciu și este și el cantareț de opera in lumea mare, caci fratele sau nu mai știe exact unde se afla. Din pacate, cei doi... Read More Post-ul…