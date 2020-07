Stiri pe aceeasi tema

- Ion Ion Țiriac, fiului celebrului om de afaceri Ion Țiriac, traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Sorana Cirstea de ceva timp, insa au pastrat discreția. Ion Ion Țiriac, in varsta de 43 de ani, și jucatoarea de tenis WTA, in varsta de 30 de ani, au planuri mari impreuna și vor sa-și oficializeze…

- Dana Rogoz a scris un mesaj tulburator, plin de emoție, dar și de tristețe despre ceea ce se petrece in momentul de fața in Romania, in plina pandemie de coronavirus. Dana Rogoz este uimita de trecerea brusca de la teama de COVID-19 la acuzațiile ca virusul nu ar exista, de la empatia fața de cei din…

- Anca Țurcașiu a acordat un interviu cu ocazia implinirii a 22 de ani de casnicie, in urma cu doar 10 zile. Se pare ca actrița a ascuns foarte bine problemele conjugale, de fapt le-a ascuns pana in ultima clipa, ca și cum ar fi sperat intr-o rezolvare. Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au divorțat,…

- Mirela Vaida și Anca Țurcașiu sunt colege de breasla, iar la un moment dat indragita actrița a fost invitata in platoul emisiunii moderata de prezentatoarea de televiziune și au facut dezvaluiri intime. Anca Țurcașiu a anunțat, printr-un mesaj tulburator postat pe pagina sa de Facebook, ca a divorțat…

- Dupa o casnicie de 22 de ani, actrița Anca Țurcașiu a divorțat de medicul Cristian Georgescu, iar nașul lor, Cristian Țanțareanu, a oferit mai mute detalii. Anunțul divorțului a fost facut chiar de Anca Țurcașiu, pe pagina ei de Facebook, unde l-a numit pe fostul ei soț sufletul ei pereche. Cristian…

- Anca Țurcașiu a anunțat, printr-un mesaj tulburator postat pe pagina sa de Facebook, ca a divorțat de soțul sau, Cristian Georgescu, dupa un mariaj de 22 de ani. Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu, au impreuna un fiu, in varsta de 20 de ani, insa se pare ca nici el nu a reușit sa-i convinga sa nu faca…

- Mariajul trainic al Ancai Țurcașiu cu medicul stomatolog Cristian Georgescu s-a daramat. Nașul Cristian Țanțareanu a facut primele declarații in acest sens. Cristian Țanțareanu dezvaluie motivul real pentru care Anca Țurcașiu a divorțat Anca Țurcașiu a scris pe Facebook, in 20 iulie, un mesaj prin…

- Lumea showbiz-ului a fost luata prin surprindere de anunțul divorțului dintre Anca Țurcașiu și medicul stomatolog Cristian Georgescu. Dupa ce vedeta a facut dezvaluirea, in mediul online, au aparut și primele reacții.