- Președintele CNCAV Valeriu Gheorghița a anunțat ca de vineri, 7 mai, va fi permisa vaccinarea in toate centrele, pentru persoanele peste 60 de ani la orice ora, iar pentru celelalte in intervalul 14-20. Prioritate vor avea in continuare persoanele programate prin platforma, dar in limita locurile disponibile…

- Valeriu Gheorghița a vorbit despre tulpina indiana a SARS-CoV-2, una care a suferit doua mutații. Medicul spune ca aceste modificari cresc contagiozitatea, agresivitatea și pot face ca virusul sa fie mai rezistent la acțiunea vaccinurilor. „Vaccinarea ramane in momentul de fața, alaturi de respectarea…

- Valeriu Gheorghita a anuntat astazi ca incepe vaccinarea prin centrele si echipele mobile. Centrele mobile ajung la inceput in sapte judete. In aceste centre va fi folosit vaccin de la Moderna. Medicul a mai aratat ca exista posibilitatea de inscriere la vaccinare prin call-center, fara a fi necesara…

- Testarea ramane punctul vulnerabil in Romania, in condițiile in care se remarca o inrautațire a indicatorilor legați de epidemia de COVID-19, mai puțin numarul de cazuri zilnice, a declarat duminica medicul Alexandru Rafila la Digi24. „Din ianuarie am avut la dispoziție testele rapide, care puteau permite…

- Noi schimbari vor avea loc din luna aprilie in privința campaniei de vaccinare. Avand in vedere ca nicaieri in Romania nu mai exista locuri disponibile la Pfizer sau Moderna, iar in Capitala sunt ocupate și locurile pentru Astra Zeneca, autoritațile romane anunța ca imunizarea va putea fi posibila și…

- Vaccinarea angajaților din invațamant debuteaza miercuri, dupa mai multe amanari. Peste 60.000 de dascali urmeaza sa fie imunizați cu serul anti-covid pana pe 10 martie. „Estimam aproximativ 60.000 de persoane. 42.000 de persoane sunt deja vaccinate din randul personalului din invațamant,…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la un grad ridicat de imunizare colectiva. „In momentul in care vom ajunge la acel prag de imunizare colectiva si in momentul in care…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID, medicul militar Valeriu Gheorghița, a spus vineri seara la Digi24 ca vaccinarea persoanelor din etapa a III-a ar putea incepe in luna aprilie, iar inscrierile in platforma ar urma sa inceapa in martie. Medicul a explicat ca vor fi create listele…