Care este misiunea exactă a pompierilor români aflați acum în Grecia Pompierii romani care actioneaza in Grecia au, duminica, misiunea de a asigura protectia a trei localitati din zona Attica, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. “Salvatorii vor actiona pentru limitarea flacarilor astfel incat propagarea incendiilor sa nu puna in pericol comunitatile. Dispozitivul de interventie va fi format din opt masini de stingere incendii de padure, patru cisterne si un vehicul utilitar 4×4 UTV. Totodata, sase salvatori din cadrul Unitatii Speciale de Interventie in Situatii de Urgenta vor avea misiunea de a asigura alimentarea autospecialelor cu apa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii romani care actioneaza in Grecia au, duminica, misiunea de a asigura protectia a trei localitati din zona Attica, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). „Salvatorii vor actiona pentru limitarea flacarilor astfel incat propagarea incendiilor sa nu puna in pericol…

- "Va urma o perioada in care fiecare efort conteaza, fiecare sprijin va face diferenta! Reamintim faptul ca autoritatile elene au rol principal in coordonarea intregii misiuni, acestea fiind responsabile de configurarea planului de interventie, gruparea numerica a fortelor si efectivelor care alcatuiesc…

- Baza salvatorilor romani este stabilita la nordul capitalei Atena, in zona Elefsina, a informat Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU), sambata seara. Este a doua misiune a pompierilor romani in Grecia, dupa intervenția celor 108 pe insula Evia. Romania sprijina din nou Grecia in lupta cu incendiile…

- Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, lt. Alin Galeata, va participa la noua misiune de stingere a incendiilor din Grecia va participa si va gestiona comunicarea de la fata locului cu jurnalistii eleni si romani cu privire la misiunile zilnice. Potrivit ISU Suceava, Alin Galeata, in calitate de ofiter…

- Romania a trimis in Grecia 142 de pompieri , opt autospeciale de stingere incendii de padure, trei cisterne, un centru de comanda, doua containere Multirisc, un autocar de interventie, precum si alte mijloace de sprijin logistic, printre care o drona care poate fi folosita pentru survolarea zonelor…

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod galben de canicula și disconfort termic valabila in 34 de județe din țara pana sambata. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj,…

- Meteorologii au emis luni o avertizare cod galben de canicula și disconfort termic valabila in 34 de județe din țara pana sambata. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj,…