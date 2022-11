Stiri pe aceeasi tema

- Lista obiectivelor de investitii finantate de Ministerul Dezvoltarii, prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", a fost finalizata odata cu selectarea proiectelor care vor fi derulate in judetul Galati, anunta ministrul Cseke Attila.Ministrul dezvoltarii a adaugat: etapa de verificare a…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 1.496 investitii, in 1.149 localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, lista proiectelor finantate, in valoare totala de 7.126.942.691,89…

- Un numar 20 de proiecte edilitare, depuse de administrațiile locale din Ialomița la Compania Naționala de Investiții, așteapta de 2 ani sa primeasca unda verde in vederea finanțarii. Majoritarea acestor inițiative vizieaza modernizarea drumurilor publice sau reabilitarea unitaților de invațamant. Satui…

- Ansamblul Manastirii Cetatuia va fi restaurat cu bani guvernamentali. In acest sens, Compania Nationala de Investitii (CNI) a lansat licitatia de executie, iar lucrarile au o valoare estimata la circa 24 milioane lei, fara TVA. Potrivit documentatiei de atribuire, lucrarile de interventii cuprind toate…

- Ministerul Dezvoltarii, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), va construi 124 de crese noi, moderne si prietenoase cu mediul, care vor asigura 7.450 de locuri suplimentare in cresele de stat pentru cei mici. Dintre acestea, au fost semnate contractele de finantare pentru primele 64,…

- Reabilitarea Cazinoului din Constanta este prioritara pentru Guvern, a declarat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, care vineri se afla intr-o vizita de lucru la Constanta. “Am vizitat astazi lucrarile Cazinoului din Constanta, cladire unica si reprezentativa a Romaniei, a carei reabilitare este prioritara…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, este prezent astazi, 19 august, la Constanța, pentru a verifica stadiul lucrarilor la doua obiective finanțate de Guvern, prin Ministerul Dezvoltarii. Au fost finalizate lucrarile la fațada de nord a cladirii și a turnurilor…

- Ministrul, aflat joi in vizita de lucru in judetul Suceava, a semnat contractul de proiectare si executie pentru consolidarea si reabilitarea ansamblului in cadrul caruia se afla si Biserica Sf. Gheorghe, obiectiv inclus in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Valoarea totala a contractului este de 65,93…