Care este metoda "clasica" de furt dintr-un magazin? Cititi aici amanunte!

- Potrivit IPJ, zilele acestea, in urma activitatilor desfasurate de politisti de la Postul de politie rurala Calvini, in cazul unui furt dintr-o societate comerciala, a fost identificata principala banuita – o tanara de 18 ani din Calvini. Fapta a fost sesizata Poliției in ziua 31 iulie a.c. de catre…

- Polițiștii buzoieni cauta o femeie, de 52 ani, din Ramnicu Sarat, a carui dispariție a fost semnalata Poliției in data de 30 iulie 2021. Politiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat au fost sesizați cu privire la faptul ca MARIN ECATERINA ar fi plecat de la domiciliu sau din Ramnicu Sarat…

- In ziua de 20 iulie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Sarat, au depistat principala banuita in cazul unui furt dintr-o societate comerciala. Fapta a fost sesizata in data de 01 iulie a.c., de catre persoana vatamata, o femeie in varsta de 31 de ani,…

- Politistii din Olt cauta o minora, in varsta de 17 ani, care a plecat voluntar dintr-o casa de tip familial din orașul Corabia și nu a mai revenit. La data de 16 iulie, orele 21:45, polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia, au fost sesizați de o femeie, educator intr-o casa de tip familial, cu…

- Polițiștii buzoieni cauta un barbat de 36 ani, din localitatea Gugești, județul Vrancea, a carui dispariție a fost semnalata de unchiul acestuia in data de 7 iulie 2021. Politiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat au fost sesizați cu privire la faptul ca MARCULESCU NICOLAE ar fi plecat…

- Potrivit IPJ, in data de 03 iulie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Buzau au identificat principalii banuiti de comiterea unui furt. Fapta a fost sesizata politistilor in data de 02 iulie a.c., iar in urma cercetarilor specifice, in apropiere de locul faptei, politistii au identificat…

- In seara de 02 iulie, in jurul orei 21.30, politisti din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Sarat au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in fața unei societați comerciale este in desfașurare un scandal izbucnit pe fondul neintelegerilor legate de un eveniment rutier soldat doar…

- Au fost reținuți pentru 24 de ore cei doi barbați din Breaza care au talharit un consatean in varsta de 66 de ani. Este vorba despre doi frați care urmeaza a fi prezentați parchetului in vederea sesizarii instanței, cu propunere de arestare preventiva. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale…