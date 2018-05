Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj cu ocazia Zilei Romanilor de Pretutindeni, subliniind ca, indiferent daca traiesc in tara sau in afara ei, romanii au astazi ocazia sa se simta si mai aproape unii de altii, legati de aceeasi dragoste de tara, informeaza News.ro. Presedintele sustine ca diaspora romaneasca ajuta la promovarea identitatii tarii, iar institutiile noastre trebuie sa le redea increderea romanilor in tara, astfel incat sa poata reveni...