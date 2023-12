Care este localitatea din România cu cel mai ridicat nivel de calitate a vieții? Poate nu știați, dar un oraș din Romania se afla printre orașele europene cu un nivel ridicat al calitații vieții, potrivit unui raport al Eurostat. Surprinzator, nu se afla in fruntea clasamentului nici Bucureștiul, nici Clujul sau vreun oraș mare, ci Piatra Neamț. Un sondaj Eurostat a analizat datele culese din 83 de orașe europene si a avut peste 70.000 de persoane intervievate. Studiul a fost realizat in aprilie 2023 si a cuprins intrebari despre oportunitațile privind locurile de munca, siguranța cetațenilor, calitatea serviciilor publice, dar si curațenia orașelor. Concluzia? Municipiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Municipiul Piatra-Neamt este intre orasele europene cu un grad ridicat privind calitatea vietii, releva un raport al Eurostat si prezentat, joi, de conducerea primariei. Raportul a analizat date culese din 83 de orase europene si a avut peste 70.000 de persoane intervievate. Din Romania, in studiu au…

- Raportul a analizat date culese din 83 de orase europene si a avut peste 70.000 de persoane intervievate.Din Romania, in studiu au fost incluse orasele Bucuresti, Cluj-Napoca si Piatra-Neamt, cel din urma remarcandu-se pentru scoruri demne de mentionat la mai multe aspecte importante pentru calitatea…

