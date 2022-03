Care este localitatea din judetul Constanta cu cea mai mare incidenta raportata Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, marti, 25 martie 2022, incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta este de 2.82 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri, cand a fost de 2.92. In ceea ce priveste judetul Constanta, datele actualizate astazi arata o incidenta de 1.86, in scadere de fata de ieri, cand era de 1.90 cazuri la mia de locuitori. Situatia pe localitati LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUI ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

