Care este legătura între mâncare și durere? Indiciile sunt în creier S-a știut de mult timp despre legatura dintre mancare și durere, caci oamenii care sufera de durere cronica au adesea și probleme de greutate. Insa nu s-a știut cu exactitate ce presupune aceasta. Cercetatorii de la Institutul de Neuroștiința Del Monte cred ca au gasit o explicație intr-un nou studiu care sugereaza ca circuitele din creier responsabile de motivație și placere sunt afectate atunci cand cineva experimenteaza durere. „Aceste descoperiri pot dezvalui noi mecanisme fiziologice care leaga durerea cronica de o schimbare a comportamentului alimentar al cuiva. Iar aceasta schimbare poate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

