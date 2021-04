Care este legătura dintre Vlad Voiculescu și Alexandru Rafila Deputatul PSD Alexandru Rafila l-a atacat destul tare pe Vlad Voiculescu dupa ce acesta a fost demis de la șefia Ministerului Sanatații dintr-un motiv mai puțin cunoscut. Rafila a ascuns ca este membru al Institutului Aspen Romania Ce se știe mai puțin este faptul ca Alexandru Rafila este membru al Institutului Aspen Romania condus de catre Mircea Geoana. Numai ca dirijorul din umbra al acestui institut este Nik Voiculescu, unchiul lui Vlad Voiculescu. La ora actuala, Institutul Aspen Romania are un consiliu de administrație format din 13 membri condus de Mircea Geoana. Dar, totodata, institutul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul legii 5G era programat sa intre pe ordinea de zi a ședinței guvernului. Dupa avizare, proiectul ar fi ajuns in Parlament pentru dezbateri, iar forma finala la președintele Klaus Iohannis. Numai ca USR Plus a decis sa boicoteze guvernarea, drept pentru care ședința nu s-a mai ținut. Putem glumi…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a vorbit despre situația de la Spitalul de Ortopedie Foișor, unde 105 pacienți internați au fost evacuați cu scandal vineri seara pentru ca spitalul sa devina unitate COVID. Deputatul PSD spune ca nu a existat consens cu medicii pentru transferul pacienților…

- Deputatul PSD Daniel Ghița a fost atenționat, marți, in ședința de plen, sa-și puna masca de protecție sau sa paraseasca sala, apelul fiind facut de președintele de ședința, Cristina Pruna (USR). Momentul a provocat rumoare in sala. „Rog colegii parlamentarii sa se conformeze regulii privind…

- Proiectul de lege privind monitorizarea agresorilor prin brațari electronice purtate la glezna va intra saptamana viitoare in dezbaterea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, care este for decizional asupra documentului. Proiectul, inițiat de liberali, prevede obligația pentru cei urmariți pentru…

- Proiectul de lege privind monitorizarea agresorilor prin brațari electronice purtate la glezna va intra saptamana viitoare in dezbaterea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, care este for decizional asupra documentului. Proiectul, inițiat de liberali, prevede obligația pentru cei urmariți pentru…

- Deputatul PSD Hunedoara, Natalia Intotero, iși prezinta raportul de activitate. Saptamana aceasta, in calitate de membru al Camerei Deputaților reprezentand județul Hunedoara, am inițiat, in Parlamentul Romaniei, trei legi. Prima dintre ele vine in sprijinul studenților. A doua, am conceput-o…

- Deputatul de Gorj, Victor Ponta, si-a reactualizat declaratia de avere din acest an cu o informatie care ar trebui sa ii „surprinda” pe alegatorii sai din Colegiul 6. Documentul publicat miercuri pe pagina de internet a Camerei Deputatilor si complet...

- Deși președintele Klaus Iohannis a trambițat inainte de alegerile parlamentare ca nu vrea traseiști politici in PNL și Guvern, a uitat de aceasta promisiune la instalarea cabinetului Florin Cițu. Și astfel, s-a ajuns ca fostul ministru al Educației din guvernul Ponta sa fie, din nou, actualul boss al…