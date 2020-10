Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump, testat pozitiv pentru Covid-19 în urma cu o saptamâna, nu a avut simptome timp de 24 de ore și nici febra timp de 4 zile, a spus medicul sau miercuri, potrivit AFP. Scurt raport al doctorului Sean Conley începe cu o fraza neobișnuita: „Președintele…

- Starea de sanatate a presedintelui SUA, Donald Trump, infectat cu noul coronavirus, a fost vineri mai grava decat oficialii de la Washington au dezvaluit public. „Va pot spune ca cel mai important lucru pe care il vedem este ca acum nu mai are febra si ca este foarte bine din punctul de vedere al nivelului…

- „La fel ca in ultimele luni, vicepreședintele Pence este testat zilnic pentru COVID-19. In aceasta dimineața, vicepreședintele Pence și soția sa, Karen, au fost testați negativ. Vicepreședintele se afla in continuare intr-o stare buna și le ureaza soților Trump recuperare rapida”, a anunțat Devin…

- Rusia a lansat o noua faza a testelor clinice ale vaccinului sau impotriva noului coronavirus numit Sputnik V, care vizeaza peste 40 000 de persoane la Moscova, a anuntat miercuri vicepremiera Federației Ruse, Tatiana Golikova, relateaza Reuters .

- China anunta brevetarea primului sau vaccin anti-COVID, iar sauditii vor deja sa-l testeze. Vaccinul se afla in faza 3 de testare, iar chinezii spun ca el ar putea fi "produs in masa intr-o perioada scurta de timp. Anunțul vine la scurt timp dupa Moscova a produs deja 15.500 de doze din vaccinul Sputnik-V…

- Tudor Toma, medic pneumolog roman din Marea Britanie, a rabufnit pe Facebook pe tema discutiilor care au loc in jurul pandemiei COVID-19. Medicul precizeaza ca acestea au atins un nivel penibil.Nivelul la care s-a ajuns in Romania cu discuțiile despre COVID este "unul interesant, in sensul de penibil,…

- PodcasturiVarza din Moldova: Efectele benefice asupra sanatații Varza este bogata in fitonutrienți, antioxidanți, vitamine și minerale. Printre substanțele active pe care le conține se numara: vitamina C, vitamina A, vitamina K, glutamina, acid folic, acid lactic, betacaroten, vitaminele B1, B6 și…

- Autoritatile sanitare din Coreea de Sud au declarat luni ca nu au dovezi ca un presupus dezertor care s-ar fi intors in Coreea de Nord si este la originea impunerii de masuri preventive de izolare intr-un oras de frontiera a fost infectat cu noul coronavirus, a relatat agentia de presa Yonhap, preluata…