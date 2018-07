Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Compania se afla pe una dintre primele cinci pozitii din retail pe pietele regionale din Polonia, Romania, Cehia, Bulgaria si Ungaria ♦ Situatia este neschimbata in Germania si Austria, doua dintre cele mai puternice economii europene ♦ Cota de piata variaza de la tara la tara, intre 4 si 9%. …

- Grupul Cris-Tim are 2.600 de angajati si activeaza pe piatele de mezeluri, produse ready-meal, retail si lactate. In segmentul de mezeluri, grupul este lider de piata. Radu Timis, antreprenorul care impreuna cu familia sa controleaza Cris-Tim, lide­rul pietei de mezeluri, spu­ne ca vizeaza…

- Segmentul companiilor fintech a inregistrat o crestere spectaculoasa in Europa Centrala si de Est in ultimii ani, reunind peste 600 de firme de profil, in conditiile in care cele mai dinamice piete sunt Rusia, Turcia, Bulgaria, Cehia si Romania, potrivit unei analize realizata de Unicredit…

- Vanzarile de masini noi ale celui mai mare importator auto au urcat cu 3% in 2017. Porsche Romania, cel mai mare importator auto, a raportat pentru 2017 afaceri de 637 milioane euro, in crestere cu 15%. Profitul raportat a fost de 23,6 milioane euro, la acelasi nivel ca in 2016. Vanzarile…

- ♦ Compania germana B Braun, prezenta in Romania de 21 de ani, a demarat constructia fabricii de solutii perfuzabile din localitatea Sanandrei, de langa Timisoara, o investitie de 120 mil. euro care va crea 250 de locuri de munca. Fabrica va fi construita de compania de constructii Con-A…

- ♦ Suedezii de la H & M au continuat sa isi majoreze afacerile pe piata locala in 2017 pana la aproape 830 mil. lei, in pofida faptului ca la nivel international grupul intampina probleme. Retailerul H&M, liderul pietei locale de moda la nivel de brand, a inregistrat in 2017 un profit…

- ♦ In Romania aproape fiecare gospodarie are televizor color, gradul de dotare fiind chiar mai mare decat in Germania, cea mai puternica economie din Europa ♦ Acest indicator arata de fapt dependenta romanilor de televizor, vazut in continuare ca principalul canal de informare si divertisment ♦ La…

- Polonezii de la Credit Value In­vest­ments (CVI), companie de „private debt“ care a cumparat obliga­tiuni lan­sate de dezvoltatorul imobiliar Impact, au investitii alocate pentru anul acesta de pana la 200 de milioane de euro pentru Romania si spun ca in prezent sunt aproape de a finaliza cea de-a…