Care este intervenția chirurgicală cea mai frecventă la nivel mondial La nivel mondial, anual, sunt efectuate milioane de apendicectomii (intervenții chirurgicale prin care se indeparteaza apendicele) . O perioada s-a crezut ca apendicele nu servește la nimic, motiv pentru care frecvent chirurgii nu stateau pe ganduri sa o scoata atunci cand crea probleme. Totuși, acest mic organ are funcții in legatura directa cu sistemul nostru imunitar. Apendicita este o afecțiune in care apendicele, un mic organ in forma de sac, atașat de intestinul gros, poate deveni inflamat și poate provoca dureri intense și complicații grave. Simptome De obicei, simptomele apar rapid.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova (42 WTA) a castigat primul titlu de Mare Slem din cariera, impunandu-se sambata in finala turneului de tenis de la Wimbledon in doua seturi, 6-4, 6-4, in fata tunisiencei Ons Jabeur, a sasea jucatoare a lumii. Vondrousova, in varsta de 24 de ani, se afla la a doua…

- Va treziți de mai multe ori in timpul nopții? Este absolut normal. Anormal este sa nu mai puteți adormi ori sa va ia foarte mult pana reușiți sa adormiți la loc. Exista cateva situații care pot fi facute vinovate de trezirile nocturne, potrivit unui documentar prezentat de Hotnews. Lipsa unui somn odihnitor…

- In doar 15 minute de stat in bataia directa a soarelui poti fi ars, ceea ce s-ar putea sa constientizezi imediat. Roseata si disconfortul ar putea sa nu apara timp de cateva ore. Poti fi ars grav de soare daca stai expus o lunga perioada de timp si nu utilizezi creme cu factor de protectie. Ai mai multe…

- Comerțul mondial da semne de redresare, in urma unei creșteri preconizate in aprilie, determinata de puterea importurilor și exporturilor UE, conform unui studiu al Institutului Kiel Se estimeaza ca activitatea a inregistrat o creștere lunara de 1,5% luna trecuta, redresandu-se „ceva mai puternic”…

- Marele maestru chinez Ding Liren a intrat in posesia titlului de campion mondial la sah, dupa ce a reusit sa-l invinga pe rusul Ian Nepomniasci in intalnirea desfasurata la Astana (Kazahstan). drul acestui duel pentru titlul mondial, organizat sub egida Federatiei internationale de sah (FIDE). Noul…

- Durerea abdominala brusca și intensa este intotdeauna grava și poate pune viața in pericol. Durerea abdominala este prezenta frecvent la 2 sau 4 din 10 adulti, arata statisticile. Acest disconfort are grade diferite de severitate si poate insoti numeroase boli. De asemenea, se poate simti generalizat…

- Prințul William a dezvaluit ca, la un moment dat, a fost martor al unui accident devastator, atunci cand era pilot de elicopter pentru serviciul de ambulanța aeriana. A ajutat la salvarea vieții unui copil grav ranit, cu doar cațiva ani mai mare decat fiul sau, Prințul George, iar disperarea parinților…

- Furtuna magnetica lovește astazi Pamantul. Exploziile solare duc la furtuni magnetice, care, la randul lor, perturba campul magnetic al Pamantului. Astfel de fluctuații pot afecta negativ functionarea sistemelor de comunicații, dar și sanatatea. Chiar și o ușoara creștere a activitații poate afecta…