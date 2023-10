Stiri pe aceeasi tema

- Producția industriala romaneasca, in scadere cu peste 5%, in primele opt luni ale anului, fața de 2022 Producția industriala romaneasca, in scadere cu peste 5%, in primele opt luni ale anului, fața de 2022 Producția industriala a inregistrat o scadere de 5,1%, in cifre brut, dar și ajustata pentru zilele…

- ”In luna august 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,7% fata de luna iulie 2023. In luna august 2023, comparativ cu luna august 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 3,3%”, arata datele…

- Factorii politici chinezi se confrunta cu o sarcina descurajanta in incercarea de a relansa cresterea dupa o scurta revenire post-COVID, ca urmare a slabiciunii persistente a industriei imobiliare esentiale, a unei monede slabite si a cererii globale slabe pentru produsele sale manufacturate. Productia…

- ”In luna iulie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,6% fata de luna iunie 2023. In luna iulie 2023, comparativ cu luna iulie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,9%”, arata datele INS.…

- Ciștigul salarial mediu lunar in sectorul bugetar a fost, in trimestrul II, 10.208,0 lei, cu 17,2% mai mult fața de trimestrul II 2022. In sectorul real, venitul a fost de 12.852,6 lei sau cu 17,3% mai mult fața de perioada similara din anul trecut. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistica.…

- Economia chineza continua procesul de redresare stabila, arata datele prezentate, marți, de Biroul National de Statistica. Datele arata ca, in luna Iulie a.c., industria de servicii din China a inregistrat o crestere rapida, iar sectorul de servicii moderne a inregistrat o tot mai buna tendinta de crestere. …

- In prima jumatate a anului 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului 2022, producția agricola bruta din Republica Moldova a scazut cu 1% Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistica, fara a oferi date specifice in termeni valorici. Potrivit estimarilor preliminare, in ianuarie-iunie…

- In anul 2022, structura valorii producției ramurii agricole a prezentat mici variații in comparație cu anul precedent. Ponderea producției vegetale a fost de 65,6% , in scadere fața de anul anterior, producția animala de 31,8%, in creștere fața de anul anterior. Serviciile agricole au avut o pondere…