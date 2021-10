Care este impactul restricțiilor și al certificatului verde la hoteluri și restaurante Noile restrictii care au intrat in vigoare luni, 25 octombrie, vor afecta masiv industria ospitalitatii si vor duce la un nivel de activitate redus cu pana la 75%, sustin reprezentantii din domeniu, care cer compensații financiare imediate. “Restrictiile ne duc din nou la un nivel de activitate redus cu circa 70-75% fata de 2019 si asta trebuie cumva compensat prin scheme de sprijin sau prin facilitati fiscale. Altfel, la al 4-lea soc adus industriei e clar ca ne va fi extrem de greu sa rezistam”, a declarat presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile, citat de Agerpres.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

