- Vladimir Putin, liderul care a reușit sa bage spaima in Occident sarbatorește fiecare aniversare privata ori naționala cu mare fast. Manifestari de la care nu lipsește formația sa preferata, singura la concertele careia Vladimir Putin nu s-a sfiit sa se manifeste ori sa cante odata cu trupeții. Nu este…

- Unul din doi rusi, adica 50 -, considera corect ca tara lor sa utilizeze forta militara impotriva Ucrainei pentru a impiedica guvernul de la Kiev sa adere la Alianta Nord-Atlantica, potrivit unui sondaj publicat miercuri de postul de televiziune CNN, citat de EFE. Sondajul, realizat de compania de consultanta…

- Geopolitica se amesteca și in Eurovision 2022. Delegația ucraineana a declarat, marți, ca grupul Kalush Orchestra va reprezenta Ucraina la a 66-a ediție a concursului european a carui finala va avea loc la 14 mai, la Torino. Acest anunț intervine cu cateva zile dupa retragerea cantareței Alina Pash,…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat ca a vorbit cu omologul rus Vladimir Putin la Moscova despre criza ucraineana, dar a precizat ca nu a transmis niciun mesaj specific, in afara de faptul ca Brazilia sustine o rezolvare pasnica.

- Duma de Stat urmeaza sa stabileasca, luni, data votului asupra inițiativei prin care i se cere președintelui Vladimir Putin sa recunoasca așa-numitele "republici populare" Donetk si Lugansk, autoproclamate in estul separatist al Ucrainei.

- Astazi, ora 18.00, primul meci din 2020 in Sala “Timotei Cipariu” | Volei Alba Blaj – CS Mioveni, in Cupa Romaniei Astazi, de la ora 18.00, in Sala “Timotei Cipariu” este primul meci de volei feminin din 2022, partida retur din cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, dintre Volei Alba Blaj…

- Rusia a prezentat publicului cel mai nou model de drona de lupta „invizibila” (greu de detectat pe radar), despre care expertii militari rusi spun ca va fi folosita pentru spargerea liniei frontului si distrugerea sistemelor de aparare antiaeriana adverse în razboaiele viitoare, informeaza…

