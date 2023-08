Stiri pe aceeasi tema

- Fara doar și poate limba romana se numara printre cele mai complexe limbi din lume. Chiar daca noua, romanilor, ni se pare extrem de ușor sa o vorbim, de cele mai multe ori exprimarea eronata sau chiar cunoașterea insuficienta a acestei limbi ne poate expune chiar și pe noi la probleme uriașe. Acest…

- In vorbirea curenta, nu cea literara, de multe ori folosim cuvinte intr-o forma relativ corecta, precum este și cuvantul ”draga”, cand ne referim la o persoana sau o femeie pentru care avem o anume afecțiune. Dar, te-ai intrebat care este varianta corecta de plural a cuvantului ‘draga’? In cele ce urmeaza…

- Cu toții am invațat la gramatica limbii romane despre substantive și modul in care acestea sunt folosite in cadrul frazelor. Dar știi care este pluralul cuvantului hotel? Din pacate, așa cum ne arata realitatea, milioane de romani folosesc forma greșita.

- Nu puține sunt situațiile in care limba romana ne da batai de cap. Foarte mulți oameni intampina probleme in a folosi forma corecta de plural a anumitor cuvinte. Printre cuvintele ale caror forma de plural creaza dificultați se numara și cuvantul contor. Mulți folosesc forma greșita, fara ca macar sa…

- Un accident tragic a avut loc, duminica, in Bacau, acolo unde o familie formata din patru membri, dar și un prunc nenascut, au murit in urma impactului violent dintre mașina in care se aflau și un tren. Potrivit informațiilor furnizate de Poliție, vinovata pentru producerea accidentului a fost șoferița,…

- Mulți romani folosesc greșit forma de plural a termenului parau. Tu știi care este varianta oficiala de plural a acestui cuvant, aprobata de Academia Romana? Afla in randurile de mai jos care este varianta corecta: paraie sau parauri? Evoluția limbii romane Limba romana a inceput sa se formeze in perioada…

- Nu exista zi in care sa nu ne intalnim cu cuvinte și expresii scrise sau vorbite in mod eronat. Este deja evident faptul ca limba romana este una dintre cele mai complexe din intreaga lume, cu toata ca noua, romanilor, ni se pare ușor sa o vorbim. Ei bine, unele cuvinte le pun probleme chiar și nativilor,…

- Nu puține sunt situațiile in care limba romana da batai de cap. Forma corecta de plural a anumitor cuvinte ii poate pune pe mulți in dificultate. O parte dintre romani pot cadea in capcana anumitor cuvinte. Printre cuvintele care creaza dificultați se numara și cuvantul albuș. Care este pluralul cuvantului…