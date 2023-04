Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre greșelile frecvent intalnite in limba romana este felul in care este folosita forma de feminim plural a adjectivului ultim.Cum este corect - ultimele sau ultimilePotrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Romane, ultim - (din lat. ultimus, it. ultimo) este un adjectiv variabil, ceea ce inseamna…

- Majoritatea romanilor sunt puși in dificultate atunci cand se gandesc la pluralul cuvantului pasca. Substantivul „pasca”, așa cum il cunoaștem cu toții, nu are forma de plural in forma sa literara. Dificultatea romanilor apare fie atunci cand vor sa faca mai multe prajituri pasca, sau atunci cand vor…

- Sarbatarea Invierii Domnuilui se apropie, iar dilema Paste / Pasti revine in actualitate pentru cei care vor sa se asigure ca folosesc forma corecta. Pe scurt, ambele variante sunt acceptate, doar ca se folosesc in contexte diferite.

- Traim in secolul vitezei ceea ce face ca noi toți nu doar sa ne deplasam sau sa butonam cu repeziciune dispozitivele inteligente precum smartphone-uri sau laptopuri, ci mulți dintre noi sa și vorbim repede. Aceasta este, poate, una dintre cauzele pentru care aproape ca am uitat cum se scrie de mana,…

- Daca ai auzit pe cineva spunand „o prietena de-ale mele” in loc de „o prietena de-a mea” și ți s-a parut ca suna ciudat, acest articol iți va explica tot ce trebuie sa știi despre aceasta sintagma și care este sa forma corecta. Expresia este des folosita, fie ca ne referim la persoane sau obiecte. Cheia…

- Care este pluralul cuvantului soare? Aceasta intrebare ne da de cap multora dintre noi. In materialul care urmeaza va vom arata daca intr-adevar are sau nu forma de plural steaua cea mai importanta a sistemului nostru solar! Care este forma de plural a cuvantului soare Soarele este sursa de energie…

- M-am uitat in urma și mi-a fost greu... In ultimele luni, au plecat, rand pe rand, oameni pe care i-am admirat și prin care m-am simțit un om bogat. Pe Eugen Simion, deși nu l-am cunoscut personal, l-am regretat ca pe o ruda buna, un unchi literar, frate cu mama mea, Limba romana. In curtea lui am…

- Limba romana poate pune probleme chiar și celor mai experimentați vorbitori. Exista anumite situații in care poți confunda termenii, iar asta pentru ca nu știi exact cand sa folosești un cuvant sau care este forma lui corecta. „Incontinuu” și „in continuu” poate fi de multe ori confuz de folosit. Cuprins:…