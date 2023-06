Care este fluxul de persoane la frontiera de stat

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 64 189 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 34 919, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 49 907 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 25 917 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 31 886, iar traversarile cetațenilor…

- In ultimele 24 de ore, fluxul de persoane la punctele de trecere ale frontierei a constituit 53 362 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 27 936 traversari persoane, transmite Noi.md. Datele se refera la ultimele 24 de ore. Mai multe traversari au…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 51 580 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 27 810 traversari persoane, noteaza Noi.md Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 28 836, iar traversarile cetațenilor…

- In punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 58 269 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 30 489 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 33 304, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 44 632 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 22 511 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 26 343, iar traversarile cetațenilor…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 41 697 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 21 502 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 24 151, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 46.549 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 25.717 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 26.821, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…