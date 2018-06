Berbec

Pentru barbatul din zodia Berbec, femeia ideala are clasa, este manierata, stie cum sa se poarte in societate, il face sa se simta mandru ca sunt impreuna, dar in acelasi timp este si o buna gospodina. Trebuie sa ii acorde atentie si sprijin. Pentru el, femeia perfecta este, de multe ori Leu, Sagetator sau Balanta.

Taur

Barbatului din zodia Taur ii place femeia misterioasa, interesanta, care ii starneste curiozitatea si ii mentine interesul, dar care in acelasi timp ii tolereaza caracterul secretos si ii ghiceste starea de spirit, deoarece este introvertit. Face pereche…