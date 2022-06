Stiri pe aceeasi tema

- Ce-i drept, ediția din seara aceasta de la Te Cunosc de Undeva a fost plina de nume mari din intreaga lume, astfel ca numeroase transformari au cucerit juriul, insa doar una l-a ridicat in picioare. Momentul in care Ana și Monica Odagiu au interpretat piesa care a facut senzație "Dame to cosita", a…

- Transformarile din cea de-a șasea gala de la Te cunosc de Undeva! Nu au fost deloc ușoare, iar la machiaj au fost surprinse reacțiile sincere ale tuturor! De cand au primit de la ruleta tema transformarilor, concurenții au știut ca va fi o mare provocare pentru ei!

- Cea de-a cincea gala de la Te cunosc de undeva a inceput in forța, caci Cher și-a facut apariția pe scena, fiind adusa in fața juraților de catre Ilona Brezoianu și Florin Ristei. Momentul a ridicat sala in picioare.

- Telespectatorii au ocazia sa vada in videoclipurile din acest articol cum a aratat procesul de pregatire, la machiaj și costume pentru gala din 21 mai 2022. In fiecare sambata seara, prezentatorii show-ului Te cunosc de Undeva! invita telespectatorii in culisele emisiunii.

- Telespectatorii au ocazia sa vada in videoclipurile din acest articol cum a aratat procesul de pregatire, la machiaj și costume pentru gala din 14 mai 2022. In fiecare sambata seara, prezentatorii show-ului Te cunosc de Undeva! invita telespectatorii in culisele emisiunii.

- Juriul de la Te Cunosc de Undeva a avut parte de transformari incredibil de bune in cadrul celei de a doua ediții a ravnitulul show TV, insa cand Emi și Cuza au intrat pe scena pentru a-și susține momentul, jurații au ramas fara cuvinte. Iata cum s-au descurcat cei doi in rolul trupei Rednex!

- teIn fiecare sambata seara, prezentatorii show-ului Te cunosc de Undeva! invita telespectatorii in culisele emisiunii. Cei de acasa au ocazia sa vada in videoclipurile din acest articol cum a aratat procesul de pregatire, la machiaj și costume pentru gala din 7 mai 2022.

- Momente de-a dreptul emoționante și impresionante in cea de a doua ediție a showului TV, Te Cunosc de Undeva! Juriul a fost cu adevarat uimit de transformarea lui Romica Țociu și a partenerei, Carmen Chindriș, in Warren G & Sissel. Iata momentul, dar și jurizarea!