Care este drogul cel mai consumat în Franţa Canabisul ramane cel mai consumat drog ilegal in Franta, tara cu cei mai multi consumatori de canabis din Uniunea Europeana, potrivit statisticilor oficiale publicate joi de Observatorul Francez pentru Droguri si Toxicomanie (OFDT), relateaza AFP. In 2020, 11% dintre francezii cu varste cuprinse intre 18 si 64 de ani au declarat ca au consumat canabis in cursul anului. Canabisul ramane astfel cel mai raspandit drog ilegal din aceasta tara, de la precedentul studiu realizat in 2016, cand procentul a fost tot de 11%. Adolescentii sunt extrem de atrasi de consumul de canabis. Peste 40% dintre adolescentii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Canabisul ramane cel mai consumat drog ilegal in Franta, tara cu cei mai multi consumatori de canabis din Uniunea Europeana, potrivit statisticilor oficiale publicate joi de Observatorul Francez pentru Droguri...

- Canabisul ramane cel mai consumat drog ilegal in Franta, tara cu cei mai multi consumatori de canabis din Uniunea Europeana, potrivit statisticilor oficiale publicate joi de Observatorul Francez pentru Droguri si Toxicomanie (OFDT), relateaza AFP. In 2020, 11% dintre francezii cu varste cuprinse…

- Prețurile la carțile electronice comercializate in Romania vor scadea dupa ce, astazi, Parlamentul a adoptat o inițiativa legislativa de reducere a TVA de la 19% la 5% pentru e-books și presa digitala. Proiectul amendeaza Codul fiscal in sensul reducerii de la 19% la 5% a TVA pentru carțile electronice…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor extinde luni sanctiunile impotriva Republicii Belarus pentru a include companiile aeriene si agentiile de voiaj banuite a fi implicate in aducerea migrantilor la frontiera cu blocul comunitar, a declarat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell,…

- Lidera populista de extrema dreapta din Franta, Marine Le Pen, a criticat dur „brutalitatea ideologica” a Uniunii Europene, intr-un gest de sustinere a premierului ultraconservator ungar Viktor Orban, cu care s-a intalnit marti, la Budapesta. Le Pen a denunțat „invazia de migranți” pe care blocul comunitar…

- Energia s-a scumpit exploziv in toata Europa. Statele UE cauta soluții la reuniunea din Slovenia. In Europa se inregistreaza, in continuare, prețuri record la energie, iar consumatorii se tem ca iarna le va aduce facturi uriașe. Energia s-a scumpit exploziv in Europa pe masura ce economiile au ieșit…

- Romania a devenit „oaia neagra” a Uniunii Europene și raportam mult mai multe cazuri de Covid-19 fața de țari cu o populație mult mai mare. Daca in valurile doi și trei ne uitam ingroziți catre Spania, Italia sau Franța, in acest val patru al pandemiei, Romania depașește toate țarile din Uniunea Europeana.…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut extinderea Uniunii Europene, declarând ca Republicii Moldova, Ucrainei si altor state, care se modernizeaza si tind sa adere la Uniunea Europeana (UE), trebuie sa li se ofere o astfel de oportunitate, scrie publicatia ucraineana „Evropeiska…