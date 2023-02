Stiri pe aceeasi tema

- Limita legala dintre proprietați este motiv constant de cearta și procese intre vecini. Codul Civil are insa reglementari neechivoce despre deschiderile din zidul comun și distanța intre curtea invecinata și fereastra de vedere.

- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate sta, din nou, pe un butoi de pulbere, ne-au declarat surse din interiorul Casei Naționale, ai carei șefi sunt asaltați, din ce in ce mai des, cu plangeri ale funcționarilor instituției buzoiene. Multe dintre ele se refera la faptul ca directorul interimar – numit…

- Astazi, 16.01.2022, Primaria Municipiului Pitești invita pe toți cei interesați la intalnirea de dezbatere publica pentru Proiectul de hotarare privind bugetul Municipiului Pitești pe anul 2023. Evenimentul are loc in data de 19.01.2023, ora 11:00, in Sala de spectacol a Centrului Multifuncțional Pitești…

- In Maramureș distracția cu petarde a inceput deja. Prin sate, dar și in Baia Mare se aud deja explozii de la acest gen de materiale pirotehnice. Este perioada artificiilor, iar polițiștii au inceput și ei acțiunile de control la operatorii economici care sunt autorizați pentru a vinde astfel de produse.…

- Legea care obliga salile de jocuri de noroc sa faca liste cu persoanele care joaca la „pacanele” a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Legea promulgata de presedinte prevede „introducerea obligatiei organizatorilor de jocuri de noroc de a constitui si a tine la zi o baza de date referitoare…

- Frigul a venit in mai multe zone din țara, iar șoferii au luat cu asalt vulcanizarile pentru a-și monta anvelopele de iarna. Nu e singurul lucru ce trebuie facut pentru a fi in siguranța.„Avand in vedere ca vine sezonul rece, verificarea antigelului, schimbarea cauciucurilor, verificarea direcției și…

- Primaria Craiova creste amenzile pentru craiovenii care nu respecta regulile din cimitirele orasului. Actualul Regulament privind functionarea cimitirelor aflate in administrarea Primariei Craiova prevede la articolul 37 amenzi de la 500 la 1.000 de lei pentru persoanele care intra baute in cimitir,…