Care este diferența între punctele de penalizare și cele de amendă conform codului rutier Fiecare șofer a auzit macar odata de punctele de penalizare și cele de amenda insa ce diferența este intre ele? Punctele de penalizare sunt date de catre agenții de poliție in momentul in care un șofer a incalcat anumite reguli in trafic. Ele sunt fie minim 2, fie minim 6 și depind de gravitatea situației, conform Codului Rutier. Care este diferența intre punctele de penalizare și cele de amenda conform codului rutier Aceste puncte sunt o sancțiune suplimentara pe langa amenda sau avertisment, nu au niciun efect, insa la acumularea a 15 puncte penalizare se suspenda permisul pentru 30 de zile.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

