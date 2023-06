Stiri pe aceeasi tema

- Regimul taliban interzice muzica in salile de nunti din capitala Kabul. Politia religioasa a talibanilor a cerut din nou proprietarilor de sali de evenimente din Kabul sa nu ofere muzica si alte activitati care incalca regulile islamice pentru nunti sau evenimente similare, relateaza dpa. CITESTE…

- Politia religioasa a talibanilor a cerut din nou proprietarilor de sali de evenimente din Kabul sa nu ofere muzica si alte activitati care incalca regulile islamice pentru nunti sau evenimente similare, relateaza agenția DPA, preluata de Agerpres.Intr-un comunicat online, Ministerul pentru Propagarea…

- Mircea Nebunu, un individ cu antecedente penale și cautat de autoritați in Romania, a fost ales ca naș de cununie pentru un cuplu care intenționeaza sa se casatoreasca religios și sa boteze copilul in Vaslui. Invitația la eveniment a inclus menționarea prezenței lui Mircea Nebunu și a soției sale, precum…

- Publicația online independenta StirileOlteniei.ro ce a fost lansata in data de 01 decembrie 2022, de Ziua Naționala a Romaniei, se afla in plina dezvoltare. Accesand site-ul de știri locale, utlizatorii o sa fie la curent cu cele mai importante știri din Oltenia, știri de calitate, obiective, bine…

- Gruparea jihadista Stat Islamic a revendicat pe contul sau de Telegram responsabilitatea pentru atacul sinucigas care a ucis luni cel putin sase civili in capitala Afganistanului, Kabul, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Politia a precizat ca atacul a avut loc in apropierea unui punct de control…

- Un seism puternic care a durat cel putin 30 de secunde a fost resimtit marti, 21 martie, in capitala Afganistanului, Kabul, si in nordul Pakistanului, relateaza Reuters si AFP. Cutremurul a fost resimtit si in capitala Indiei, New Delhi. Conform Institutului seismologic american (USGS), seismul a avut…

- Liderul talibanilor, Hibatullah Akhundzada, a ordonat oficialilor afgani sa isi concedieze rudele pe care le-au angajat in functii guvernamentale, relateaza BBC. Decretul lui Hibatullah Akhundzada spune ca oficialii ar trebui sa inlocuiasca fiii numiti sau alti membri ai familiei si sa se abtina de…

- Decretul lui Hibatullah Akhundzada spune ca oficialii ar trebui sa inlocuiasca fiii numiti sau alti membri ai familiei si sa se abtina de la angajarea rudelor pe viitor.Talibanii au concediat unii membri ai personalului superior cand au preluat puterea in 2021, in timp ce altii au fugit.Au existat acuzatii…