Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia a avut un debut fericit in actuala editie a Diviziei A. In runda inaugurala, formatia constanteana s-a impus, cu scorul de 39-34 (18-15), in deplasare, in fata celor de la HC Buzau II. „Panterele” au fost mai mereu la conducere, iar antrenorii Ionuț Deli-Iorga…

- Adrian Bumbescu (62 de ani), fostul fundaș al celor de la Steaua, Dinamo, Universitatea Craiova și Olt Scornicești, a prefațat derby-ul Dinamo - CSA Steaua, partida ce se va disputa in aceasta seara, de la ora 21:30, pe Arena Naționala. Dinamo - CSA Steaua se joaca azi, de la ora 21:30. Meciul va fi…

- Poale-n brau moldovenești, branzoaice sau placinte cu branza – indiferent cum le numești, trebuie sa le incerci macar o data in viața. Deserturile cu branza de vaci sunt extrem de gustoase și determina pe toata lumea sa se ridice de la masa mulțumiți. Deși sunt preparate dupa indicațiile din regiunea…

- In ultimele 24 de ore au fost 3.963 de romani diagnosticați cu noul coronavirus, iar 29 de persoane au murit, potrivit raportului transmis miercuri de Ministerul Sanatații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Salarii majorate pentru toți bugetarii cu diferența de un sfert pana la grila din 2022. OUG cu sporuri și creșteri de 50%, retrasa Guvernul a decis sa retraga ordonanța de urgența prin care salariile unor bugetari urmau sa creasca cu pana la 50% incepand din luna august, dupa ce Consiliul Economic și…

- Cea mai mare diferenta dintre veniturile declarate de un contribuabil, cetatean din Iasi, si cele estimate de ANAF la persoane fizice se ridica la 11,7 milioane lei, acesta avand de platit statului impozite de 3,5 milioane de lei, a anuntat, luni, presedintele institutiei, Lucian Ovidiu Heius, in cadrul…

- Autoritatea Naționala de Integritate a depistat, in urma controlului averii vicepreședintelui Parlamentului, Vlad Batrincea, pentru anul 2019, o diferența de de peste 700 mii lei intre venituri și cheltuieli, generata de procurarea unui apartament. In acest context, ANI anunța ca va iniția in folosul…

- ”Peste 37% dintre romani si-au redus bugetele pentru vacanta anul acesta, in timp ce mai mult de un sfert nu vor pleca deloc in concediu si nu au alocat nici un ban in acest sens”, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. In ceea ce priveste sumele…