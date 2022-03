Stiri pe aceeasi tema

- ”In legatura cu acuzatiile nefondate la adresa Rusiei… si cu impunerea unei interdictii asupra gazoductului Nord Stream 2, avem tot dreptul sa luam o decizie similara si sa impunem un embargo asupra pomparii gazelor prin gazoductul Nord Stream 1, care astazi este incarcat la nivelul maxim de 100%”,…

- Razboiul din Ucraina a dus deja la majorarea preturilor la energie si la cereale, si a trimis peste un milion de refugiati in tarile vecine, in timp ce a declansat sanctiuni fara precedent asupra Rusiei, se arata intr-un comunicat al Fondului Monetar International (FMI). “Desi situatia ramane extrem…

- Din cauza atacurilor Rusiei in Ucraina din ultimele ore, cel mai probabil, multora le este frica ca situația s-ar putea agrava. Așadar, este necesar sa fim informați in cazul in care lucrurile se inrautațesc. In acest context, noi iți vom spune in continuare ce trebuie sa faci in caz de razboi și care…

- Facturile majorate atat la energie electrica cat și la gaze naturale au creat o legitima ingrijorare și o și mai legitima indignare in randul populației. Cu toate ca a existat o plafonare a prețurilor care a fost adoptate de Guvern la sfarșitul lunii ianuarie, situația nu a fost rezolvata in totalitate.…

- Comandanții ruși ar fi primit ordin de atac! Este anunțul facut duminica seara, 20 februarie, de catre serviciile de informații americane citate de CBS și CNN. Incepe razboiul in Ucraina? Potrivit unor informații oferite publicitații de catre serviciile secrete americane, se pare ca militarii ruși…

- In vestul liniștit al Ucrainei, doar 14% cred ca invazia rusa este iminenta, in timp ce, in est, procentul urca pana la 42%, arata un sondaj citat de agenția ucraineana de știri Unian. Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice „Rating” pe 16 și 17 februarie, ucrainenii…

- Aurescu: „Romania a fost implicata in elaborarea propunerilor SUA pentru Rusia” - Efectele ultimatumului Moscovei asupra Bucureștiului„Astazi am observat ca ministrul Lavrov a transmis raspunsul parții ruse la propunerile care au fost transmise la 26 ianuarie de catre Statele Unite. Romania a fost implicata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, din nou, ca scuturile antiracheta din Romania si Polonia sunt o amenintare pentru securitatea Rusiei, ceea ce este complet fals, adeclarat la CNN ministrul de Externe Bogdan Aurescu, adaugand ca autoritatile de la Bucuresti sunt pregatite sa permita Rusiei…