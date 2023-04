Care este diferența dintre ardeii roșii, galbeni și verzi. Vezi de ce unii sunt mai scumpi Care este diferența dintre ardeii roșii, galbeni și verzi. Vezi de ce unii sunt mai scumpi Ardei sunt printre legumele preferate ale romanilor. Sunt folosiți in mancaruri in forma cruda, ori fierți sau copți. Care este diferența dintre ardeii roșii, galbeni și verzi? Deși leguma este aceeași, ardeii roșii sunt mai scumpi decat cei verzi. Explicația este simpla. Cei verzi sunt mai ieftini deoarece sunt recoltați mai devreme pentru a avea culoare verde și agricultorii fac economie la ingrijirea lor. Ardeii portocalii sau galbeni au un gust ușor mai amar și uneori pot cauza neplaceri digestive. Ardeii… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

