- Actiunile de pe Wall Street au inversat joi declinul din timpul tranzactiilor si au inchis in crestere, dupa anuntul organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) referitor la declararea urgentei globale legata de epidemia provocata de noul coronavirus din China, in timp ce profiturile raportate de companii…

- Intreaga planeta este sub alerta, din cauza așa-zisului coronavirus izbucnit intr-o piața din orașul chinez Wuhan. Opinii sunt de toate felurile, inclusiv din partea lui Dan Negru, care a oferit internetului niște imagini chiar din inima unui loc asemanator cu focarul de infecție.

- Coronavirusul ingroapa economia Chinei. Stralucitorul Macao a devenit un oraș fantoma, Toyota și-a inchis fabricile, Apple și Facebook și-au redus programul de lucru Dupa ce economia Chinei a suferit semnificativ anul trecut din cauza razboiului comercial impus de Donald Trump, epidemia de coronavirus…

- Mai multe mari companii aeriene și-au suspendat zborurile catre China dupa ce coronavirusul originar din orașul chinez Wuhan s-a raspandit in intreaga lume și a ucis peste 130 de oameni, transmite Reuters, conform Mediafax.Compania aeriana British Airways a anunțat ca a suspendat toate zborurile…

- ”Coronavirusul a aparut in orasul Wuhan, dar s-a extins rapid in regiunea Asiei de Est. Situatia a inceput in perioada Anului Nou Lunar, cand numarul de persoane care calatoresc este ridicat, fapt ce a facilitat extinderea mai rapida a virusului si pe o arie geografica mai ampla. Astfel, cazuri confirmate…

- In ultima perioada, starea de spirit a investitorilor a fost afectata de epidemia izbucnita in China, iar din punct de vedere economic, aceasta ar putea avea efecte negative semnificative asupra economiilor din regiunea est-asiatica, arata o analiza a casei de brokeraj XTB, potrivit news.ro.”Coronavirusul…

- Pana acum, in China au murit 26 de oameni și mai mult de 900 sunt infectați, dar medicii spun ca numarul real ar fi putut sa ajunga deja la mii de cazuri. Doctorul Eric Toner, de la Johns Hopkins, a declarat ca nu a fost deloc surprins cand a aflat de coronavirus, la sfarșitul lunii decembrie. …

- Bursa japoneza a inchis sedinta de miercuri in crestere cu 0,22%, pe fondul optimismului cu privire la discutiile comerciale dintre SUA si China, informeaza Agerpres.