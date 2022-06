Stiri pe aceeasi tema

- Pe zi ce trece, descoperim capcanele puse de fostul ministru USR Cristian Ghinea in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) de 29,2 miliarde de euro al Romaniei. Acordul surpriza pentru IMM-uri La sfarșitul lunii trecute, mai exact pe 24 mai 2022, Comisia Europeana a semnat cu Romania un acord…

- Principala banca ruseasca Sberbank a anuntat marti ca excluderea sa din sistemul international Swift, impusa de catre Uniunea Europeana (UE), va avea doar un efect limitat, in contextul in care grupul a fost afectat deja de alte sanctiuni care i-au fost impuse din cauza invaziei Ucrainei de catre Rusia,…

- Europarlamentarul Corina Cretu atrage atentia, intr-o postare pe Facebook, ca Romania nu are incheiate si negociate cu Comisia Europeana nici Acordul de Parteneriat, nici Programele Operationale, desi fondurile pentru 2021-2027 pot fi accesate de la 1 iulie 2021, informeaza Agerpres. „Exact acum un…

- Uniunea Europeana a lansat o platforma care permite ca țarile sa cumpere in comun gaze și gaze naturale lichefiate, in incercarea de a reduce dependența de combustibilii rusești și de a se proteja impotriva șocurilor de aprovizionare, anunța Reuters.

- Uniunea Europeana a modificat Regulamentul privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperarii și a anulat restricțiile de export a deșeurilor metalice catre R. Moldova. Restricțiile au fost anulate la solicitarea Guvernului R. Moldova care a trimis o scrisoare in acest sens, transmite Noi.md cu…

- DJI a prezentat pe 22 martie noua colectie de drone enterprise, Matrice M30. Acestea sunt drone pentru uz industrial si profesional, care pot zbura pe ploaie torentiala. Ele vin cu propriul brat robotic si captura foto/video avansata. Pana acum cea mai avansata drona DJI era M300 RTK, dar acum apare…

- Rusia a anuntat marti ca paraseste Consiliul Europei, garant al statului de drept pe continent dar pe care Moscova il considera instrumentalizat de NATO si Uniunea Europeana, in cea de-a 20-a zi a invaziei forțelor lui Vladimir Putin in Ucraina. Principala consecința a retragerii Moscovei: cei 145 de…