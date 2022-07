Care este, de fapt, procedura în cazul accidentelor auto ușoare Care este, de fapt, procedura in cazul accidentelor auto ușoare. Uneori, oricat de precaut ai fi, accidentele ușoare pot avea loc și doar din cauza celorlalți participanți la trafic. Nu trebuie insa sa te ingrijorezi, pentru ca exista cateva proceduri simple in cazul accidentelor ușoare. In primul rand conteaza ce fel de accident s-a produs. Care este, de fapt, procedura in cazul accidentelor auto ușoare Mai exact, daca producerea acestuia a avut loc pe un drum deschis circulației publice sau originea sa a fost pe un asemenea drum, daca a avut drept cauza avarierea a cel puțin unui vehicul sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

