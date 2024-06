Pe 25 iunie a avut loc prima proba de la Evaluarea Naționala de anul acesta, la limba și literatura romana, iar printre subiecte a fost și cel de gramatica. Dar, se apre ca un cuvant a dat mari batai de cap, și uni nu au știut care este, de fapt, pluralul pentru complex. Gramatica limbii […] The post Care este, de fapt, pluralul pentru complex. Cuvantul din limba romana care a creat mari probleme la Evaluarea Naționala 2024 appeared first on Playtech Știri .