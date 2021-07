Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Marian Mexicanu s-a casatorit in acest weekend cu aleasa inimii lui, Alina. Deși era un eveniment ce trebuia sa aduca bucurie in sufletele tuturor, acesta a starnit diverse controvere din cauza faptului ca Paula Lincan, fosta soție a lui Marian Mexicanu, nu a fost prezenta la cununia civila…

- Face ce face și ajunge din nou in atenția presei! Abi Talent reia scandalul cu Alex Velea și aduce acuzații grave la adresa iubitului Antoniei. ”Regele Romaniei” susține ca Alex Velea l-a drogat și a facut mai multe postari pe rețelele de socializare, din cate puteți observa in imaginile din galeria…

- Recent, Miki EX K-pital, pe numele ei real Mihaela Marinache, s-a casatorit civil cu Razvan, dupa 18 ani de relație. Artista a spus adevarul motiv pentru care a facut cununia civila și a ținut sa precizeze ca nu vor face și nunta, așa cum se aștepta toata lumea. „M-am imbracat in roz. Eu in viața mea…

- Andreea Podarescu tuna și fulgera la adresa fostului ei partener și al familiei lui! Celebra bruneta le-a adus acuzații grele acestora, spunand ca ar fi facut un gest șocant din dorința de a o decadea pe aceasta din drepturile parintești. Iata ce a declarat vedeta la Antena Stars!

- Bogdan Mocanu da carțile pe fața despre scandalul cu Jador. Satul de intrebari, speculații și zvonuri, in direct la Antena Stars, artistul a dezvaluit motivul pentru care el și celebrul manelist nu-și mai vorbesc. Cu ce i-a greșit, de fapt, Jador lui Bogdan Mocanu? Declarațiile incendiare ale artistului!

- Iulia Salagean intervine in scandalul momentului și aduce acuzații grave la adresa Biancai Dragușanu. In cadrul unui interviu oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, fosta soție a lui Alex Bodi o face praf pe blonda showbiz-ului romanesc și spune ca ea a fost cea care i-a inchis contul de…

- Scandalul dintre Amalia Bellantoni și vecinii ei continua. Restaurantul fostei concurente de la Chefi la cuțite și imobilul in care locuiesc vecinii revoltați se afla in aceeași curte, iar aceștia suțin ca vedeta și soțul ei au recurs la tactici exagerate pentru a-i face sa se mute. Soția proprietarului…

- Un nou scandal o are ca personaj principal pe Brigitte Pastrama, dupa ce aceasta a pierdut intr-o clipita suma fabuloasa de 72.000 de euro, suma necesara cumpararii unui apartament in Dubai. Dupa declarațile vedetei de seara trecuta de la Antena Stars, fosta cumnata a acesteia a intervenit, dandu-i…