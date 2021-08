Care este, de fapt, durata maximă a concediului fără plată Concediul este dreptul oricarui angajat insa care este, de fapt, durata maxima a concediului fara plata? Fiecare angajat beneficiaza de concediu de odihna sau de concediu medical, are dreptul si la concediul fara plata. Deoarece nu este atat de des intalnit acest tip de concediu, multe persoane nu stiu cum pot beneficia de el si care este durata maxima de acordare. Astfel, articolul 153 din Codul Muncii spune ca poti solicita un concediu fara plata pentru a-ti rezolva anumite probleme personale sau pentru a-ti continua studiile. Pentru a beneficia de acest concediu se depune o cerere, iar angajatorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

