Care este, de fapt, diferența între o întreprindere și o microintreprindere Aveți o intreprindere sau o microintreprindere sau vreți sa activați in acest domeniu? Trebuie sa știți intai care sunt regulile, dar și care este , de fapt, diferența intre o intreprindere și o microintreprindere. Diferența dintre o intreprindere mica sau mijlocie (IMM) și o macrointreprindere o face numarul angajaților, dar și cifra de afaceri. Mai exact, aceste categorii diferite, stabilite pe baza numarului de angajați al unei companii și pe baza cifrei de afaceri sau a bilanțului acesteia, determina eligibilitatea pentru programele financiare și de sprijin de la nivelul Uniunii Europene (UE)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri suplimentarea ajutorului umanitar acordat populatiei afgane cu 100 de milioane de euro, cu ocazia discursului privind starea Uniunii Europene sustinut miercuri in plenul Parlamentului European la Strasbourg. ''Suntem alaturi de…

- Sectorul construcțiilor civile este unul din puținele care au inregistrat creșteri pe parcursul anului 2020. Conform datelor INS, anul trecut, volumul total al lucrarilor de construcții a urcat cu 16% comparativ cu 2019. Asta, in condițiile in care, la nivel european, rezultatele indica o scadere a…

- Sectorul transporturilor a ramas unul competitiv, cu multi jucatori si puternic dependent de comenzile de transport international. Pe raza județului Bistrița-Nasaud sunt 757 de agenți economici care activeaza in domeniul transporturilor, adica 2.48 % din total. Toate cele 757 de firme de transport au…

- Veniturile totale au crescut in primele sase luni cu 13%, la 186,37 milioane lei. “Rezultatele financiare ale semestrului I din 2021 prezinta un profit net de 123,22 milioane lei, in crestere cu 416% fata de aceeasi perioada a anului 2020, active nete totale de 8,15 miliarde lei, in crestere cu 11,4%…

- Din cand in cand, companii precum Apple sunt implicate in procese de incalcare a brevetelor. Nu ar trebui sa fie surprinzator, deoarece Apple este o companie uriașa și exista anumiți actori pe piața, cunoscuți și sub numele de trolli de brevete, care folosesc brevete obscure pe care le dețin pentru…

- Peste 60 de milioane de infectari cu noul coronavirus au fost inregistrate in Europa de la inceputul pandemiei de COVID-19, reprezentand aproximativ 30% din totalul cazurilor raportate la nivel mondial, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de Agerpres . Biroul regional pentru…

- Estimarile arata, de asemenea, ca industria va continua sa creasca pana in 2025, cu o rata medie anuala de 7,68%. „Veniturile industriei de media si divertisment din Romania au scazut cu 4,23% anul trecut, din cauza restrictiilor impuse de pandemie, cele mai afectate fiind incasarile cinematografelor.…

- Blajul va avea cel mai modern Heliport din județul Alba: Licitația in valoare de peste 1.7 milioane de lei, lansata in SEAP Blajul va avea cel mai modern Heliport din județul Alba: Licitația in valoare de peste 1.7 milioane de lei, lansata in SEAP In scopul imbunatațirii starii de sanatate a populației,…