- Este alerta meteo in mai multe zone din Europa. Ciclonul Mediteranean care a facut prapad in Italia isi continua ravagiile spre sudul si estul Europei. Meteorologii au emis o avertizare de vant, furtuni și inundații inmai multe țari, printre care și Romania. Situația cu care ne confruntam este una critica.

- Atacul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, cand un tanar in varsta de 19 ani a intrat inarmat cu un cuțit in orfelinatul din satul Tomislawice din centrul Poloniei. A ucis-o pe loc pe adolescenta și a ranit alte noua persoane, relateaza Reuters.„Știm ca ranile cele mai grave au fost suferite…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a anunțat ca Romania va avea un Comitet pentru Inteligența Artificiala in care vor fi atrase "marile minți" din țara și diaspora și care vor avea sarcina de a coordona dezvoltarea acestui domeniu, dar și de a-i fixa "limitele etice",…

- Incepand de astazi și timp de o saptamana, pe teritoriul Republicii Moldova se va desfașura un exercițiu comun de antrenament a polițiștilor moldoveni impreuna cu angajații poliției din Polonia, in cadrul caruia va fi implementat un nou stil de exerciții și tehnici

- De la 1 martie 2023, costul unui metru cub de apa potabila furnizat de ACET Suceava este de 7,29 lei (inclusiv TVA), la care se adauga 6,70 lei (inclusiv TVA) – tariful de canalizare/epurare.Conform Autoritații Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice ...

- In Parlament s-au reluat dicuțiile pe Legile Educației, iar un nou amendament introdus prevede posibilitatea ca elevii sa poata fi exmatriculați pentru fapte grave.Aceasta prevedere ii va afecta inclusiv pe elevii din ciclul primar obligatoriu, cei care pana acum nu puteau fi exmatriculați. Fii…

- Actiunile comerciale unilaterale ale statelor UE sunt "inacceptabile", a transmis duminica un purtator de cuvant al Comisiei Europene, dupa ce Polonia si Ungaria au interzis importurile de cereale si alte produse alimentare ucrainene, pentru care UE si-a deschis piata fara

- Ramadanul 2023 este una dintre cele mai importante perioade ale anului la musulmani, in care, timp de patru saptamani, milioane și milioane de adepți ai religiei Islamului se abțin de la a manca in timpul zilei ca un act de sacrificiu care le amintește de provocarile cu care se confrunta zilnic cei…