Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele lunii decembrie sunt, ca in fiecare an, decorațiunile pentru sarbatorile de iarna. Luminoase, din lemn, hartie sau orice alt material, ornamentele din bradul de Craciun spun mereu o poveste, de aceea ne-am gandit sa va propunem cateva idei pentru 2019. In fiecare an, in preajma sarbatorilor…

- Daca culoarea anului 2019 a fost corai, o culoare inspirata din adancurile apelor, specialistii de la institutul Pantone au decis care va fi culoarea anului 2020: albastru clasic. Aceasta este o nuanta pura de albastru, eleganta si simpla, cu o textura oceanica si va fi vedeta anului urmator in materie…

- Anul acesta se incheie un intreg deceniu, iar Pantone Color Institute a anunțat deja care va fi culoarea anului 2020, pe care o vom vedea peste tot curand. Culoarea aleasa este PANTONE 19-4052 Classic Blue, o nuanța inchisa de albastru, care ne duce cu gandul la tot soiul de elemente liniștitoare –…

- Anul acesta se incheie un intreg deceniu, iar Pantone Color Institute a anunțat deja care va fi culoarea anului 2020, pe care o vom vedea peste tot curand. Culoarea aleasa este PANTONE 19-4052 Classic Blue, o nuanța inchisa de albastru, care ne duce cu gandul la tot soiul de elemente liniștitoare –…

- Albastru clasic a fost declarat culoarea anului 2020 de catre Pantone, o corporatie celebra care stabileste tendintele în domeniu. Experții au ales-o, pentru ca exprima eleganta prin simplitate, încredere si profunzime în vremuri care necesita aceste calitati. Albastru…

- Celebrul artist Ion Haiduc (71 de ani) este pensionar cu acte, insa continua sa urce pe scena Teatrului ”Nottara”, din Capitala, unde, surpriza!, e distribuit in 12 piese. Nu se da batut, cu atat mai mult cu cat are o iubita mai tanara cu 43 de ani, actrita Alexandra Aga. Ion Haiduc a mentionat intr-un…

- Un nou musical bazat pe filmul clasic cu Robin Williams din 1993, "Mrs. Doubtfire", va ajunge pe Broadway in primavara anului viitor, conform unui material publicat de revista The Rolling Stone, scrie Agerpres. Scenariul noului musical va fi foarte similar celui al filmului, in care Williams interpreteaza…

- Medicul Florin Racașan, de la Spitalul de Recuperare Cluj a fost trimis in judecata pentru luare de mita. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!