Care este costisitorul capriciu, pasiunea cea mare a lui Ion Țiriac: ”E singurul lux pe care mi-l permit” Ion Țiriac, romanul aflat in clasamentul miliardarilor lumii cu o avere de 1,4 miliarde de dolari, a vorbit de singurul sau moft de magnat, despre care vorbește totuși ca de o necesitate pentru intreținerea relațiilor sale de business. ”Este singurul lux pe care mi-l pot permite”, este declarația miliardarului despre slabiciunea sa. Aflat in topul Forbes al celor mai bogați romani, varsta fostului mare sportiv in varsta de 83 de ani, nu-l impiedica sa piloteze avioane, mai mici ori mai mari. ”E singurul lux care mi-l permit in lumea si fara de care n-aș putea sa fiu astazi in Italia, poimaine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Hello Chef” revine la Antena 1 cu o invitație plina de savoare, care ii va purta pe telespectatori intr-o aventura gastronomica ce va combina cele mai diverse gusturi și rețete. Astfel, din 28 august, in fiecare duminica, de la ora 14:00, Chef Roxana Blenche și Carmen Bruma dau startul sezonului 4…

- „Cazarea la schimb" devine populara in randul romanilor: nu platesc niciun ban pentru locuinta, dar reusesc sa se plimbe prin toata Romania si chiar peste hotare. Oamenii isi ofera apartamentele sau casele pe care le au in schimbul altora cu dotari similare si amplasate in zonele pe care vor sa le…

- Ne respectam promisiunile și ne respectam pasagerii care achiziționeaza bilete de avion Blue Air. Continuam sa informam periodic audiența despre pasagerii transportați și zborurile efectuate. Blue Air anunța ca in, saptamana 31, a transportat 76,175 pasageri pe zborurile comerciale operate din/catre Romania spre/din…

- Avem convingerea ca pasagerii Blue Air au citit interviul transmis de CEO-ul companiei, respectiv promisiunea: “Noi facem toate eforturile ca pasagerii noștri sa nu simta aceste lucruri care sunt practic in afara controlului nostru și cu siguranța și de acum incolo, pe toți pasagerii care au bilete…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Citește mai departe...

- „Rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrati in tara din…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca aproximativ jumatate din teritoriul Uniunii Europene se confrunta in prezent cu riscul de seceta, in urma absentei prelungite a precipitatiilor si in timp ce continentul trece printr-un episod neobisnuit de canicula, informeaza Agerpres. Circa 46% din teritoriul UE…

- Nationala Romaniei a coborat sase locuri fata de luna martie si ocupa pozitia a 54-a in clasamentul publicat joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). In meciurile disputate in iunie, in Liga Natiunilor, tricolorii au inregistrat o victorie (1-0 cu Finlanda) si trei esecuri (0-2 si 0-3 cu Muntenegru, 0-1 cu…