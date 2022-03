Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu au vorbit despre nunta intr-un interviu pentru Xtra Night Show. Asistenta de la Neatza și partenerul au dat primele declarații impreuna despre relația lor și planurile serioase de viitor pe care le au.

- Dupa ce Gabi Badalau a confirmat desparțirea de Bianca Dragușanu, au aparut in presa zvonuri cu privire la o posibila reintalnire intre controversatul designer și Alex Bodi, fostul ei soț. Cei doi s-ar fi intersectat intr-un club de fițe din Dubai. Ce a declarat afaceristul despre acel moment. Alex…

- Lucrurile par a se fi terminat intre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, asta dupa ce au implinit un an de relație. Cei doi ar fi ajuns din nou la desparțire, iar aceștia au facut și primele declarații despre separare. Iata ce spune fiul de milionar.

- Maria și Liviu de la „Mireasa” s-au desparțit, dupa cinci luni de casnicie . In urma cu doua saptamani au depus actele de divorț, iar in curand vor fi separați legal, caci nu au de gand sa se impace. Cei doi s-au revazut fața in fața la TV, la Antena Stars, unde și-au adus noi acuzații. Liviu și Maria…

- Nicole Cherry a devenit mama anul trecut, cand a venit pe lume Anastasia, o fetița perfect sanatoasa. La inceput de an, artista și iubitul ei au stabilit cand vor face botezul, insa nu se grabesc sa faca și pasul cel mare, nunta. „Botezul o sa aiba loc dupa Paște, prin luna mai cred”, le-a marturisit…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au implinit in aceasta luna un an de relație, iar acum se pare ca povestea lor de iubire vrea sa capete un alt sens. Potrivit informațiilor Xtra Night Show, cei doi au de gand sa devina parinți.

- Bianca Dragușanu a petrecut Craciunul in familie, alaturi de fiica, mama și sora sa, in timp ce Gabi Badalau a fost cu rudele sale și și-a vizitat și copiii. Cei doi se cearta din ce in ce mai des, iar motivul il constituie in primul rand gelozia afaceristului pe foștii barbați din viața blondinei.…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au intalnit joi, 16 decembrie, la tribunal, insa tot nu au divorțat. Cei doi nu au oferit prea multe declarații, insa s-au ințeles in ceea ce privește programul copiilor de sarbatori. Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au intalnit din nou la tribunal joi, 16 decembrie.…