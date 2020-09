Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, susține ca unii elevi pot invața exclusiv online daca vor prezenta o adeverința medicala care sa demonstreze ca exista motive medicale care ii impiedica sa participe la școala in clasa, fie ca este vorba despre o problema de sanatate a copilului, fie ca e vorba de…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, marți seara, ca recomandarea ei catre școlile care nu au apa, care nu pot asigura condiții minime de igiena, este sa continue invațarea online, anunța MEDIAFAX.Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, marți seara, ca decizia privind inceperea…

- Ministrul Educației a declarat la Jurnalul de Seara de la Digi24 ca unii elevi pot invața in sistem exclusiv online daca pot face dovada, printr-o adeverința medicala, ca exista motive medicale care ii impiedica sa participe la școala in clasa, fie ca este vorba de o boala a copilului sau de o persoana…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca are date conform carora multi dintre parintii care aveau copiii inscrisi in invatamantul privat au facut demersuri pentru a-i transfera la unitatile de invatamant de stat. Anisie sustine ca nu stie care sunt motivele acestui fenomen, potrivit știri pe surse.…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, declara ca pana pe 7 septembrie s-ar hazarda sa spuna care e scenariul legat de deschiderea școlii. Declarațiile premierului Orban, potrivit carora elevii ar putea merge la școala incepand cu 1 octombrie, au venit dupa propunerile primite la Guvern. Intrebata sambata,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca 80% dintre unitațile de invațamant sunt pregatite pentru deschiderea școlilor in ceea ce privește asigurarea materialelor pentru combaterea raspandirii COVID-19. Totuși, 836 de unitați de invațamant au toaletele in curte. Monica Anisie a participat la…

- Cadrele didactice trebuie sa se adapteze astfel incat sa poata sa predea si pentru copiii din clasa si pentru cei care urmaresc lectiile online, a declarat miercuri premierul Ludovic Orban. „E necesara o adaptare. Cadrele didactice trebuie sa inteleaga faptul ca situatia in care ne gasim este o situatie…

- ANUNȚ de ultima ora! Elevii pot opta pentru invațamantul online. Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca elevii pot opta pentru invațamantul online in cazul in care considera ca mersul la școala prezinta un risc pentru ei sau familie. Decizia in acest caz ar trebui sa fie luata de catre parinți…